 

“Ой, извини, Адель!” Виктория Бекхэм умилила сеть рождественским домашним видео с мужем

25.12.2021, 13:14, Новости дня
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“Кто-нибудь любит Рождество так же сильно, как мой муж?” – спросила дизайнер.

В кадре футболист напевает композицию британской певицы Адель, за что шуточно попросил у нее прощение.

Пользователи соцсети посмотрели видео с Бекхэмом больше 3, 2 млн раз.

“Я думаю, что его жена – международная поп-звезда и икона, то это так мило, что он тоже старается”, – написала leslieinc.

“О, боже мой, у него очень хороший голос”, – отметил a_wild_miguel.

“Ой, извини, Адель!” – это было эпично”, – прокомментировал пользователь brightbazaar.

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Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Контекст:

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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