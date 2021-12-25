Сообщение о коррупции чиновников приравняют к госизмене

В Госдуму внесли законопроект о приравнивании любого сообщения о факте взятки или коррупционной деятельности госслужащих к акту государственной измены.

По мнению авторов инициативы, публичное распространение такой информации подрывает основы государственного строя. Для того, чтобы максимально строго наказать нарушителей закона депутаты предложили сделать её государственной тайной.

«Только в случае, если информация о коррупции чиновников будет гостайной, нам удастся избежать её массового распространения в СМИ. Всей информацией о возможных взятках и прочих фактах должны заниматься исключительно правоохранительные органы. Они должны владеть государственной монополией на борьбу с коррупцией», – пояснил суть инициативы депутат Александр Эпштейн.

В настоящий момент Роскомнадзор обладает всеми техническими возможностями для определения IP-адресов граждан, выложивших сообщения о коррупции в общий доступ. Ведомство оперативно передаст данные пользователей МВД для возбуждения соответствующих уголовных дел.

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