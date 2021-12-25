Опека проверила Тепляковых – Личное мнение

После скандала в МГУ, когда отец 9-летней студентки психифака пытался прорваться на экзамен к дочери, органы опеки решили проверить семью Тепляковых.

Ну, вы знаете их отца, который ходит в шортах, как викинг, и воспитывает детей по своей методике.



Фото: Соцсети

Семья живёт в однокомнатной квартире. Детей уже семеро. Свежих фруктов они не едят, потому что свинина «дешевле и вкуснее наколотой курятины».

Так вот, в аппарате уполномоченного по делам ребёнка решили приглядеться к семье повнимательнее, но вместо этого, почему-то начали выдавать инструкции всем подряд:

«Обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении – случай неординарный. Мы не должны допустить травли, как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи», — вынесла свой вердикт уполномоченная Львова-Белова.

Соглашусь, травля — это всегда плохо. Уполномоченная Львова-Белова совершенно правильно заявляет, что травить ребёнка нельзя.

Впрочем, девочку-студентку никто и не травит. Напротив, большинство, скорее, даже восхищается.

К чему привела проверка семьи Тепляковых, кроме озвучивания уполномоченной очевидных истин?

В общем-то, ни к чему. Угрозы жизни и здоровью детей Тепляковых не выявлено. Случай с обучением 9-летнего ребёнка в вузе — уникальный. Выявление юных талантов сейчас в приоритете. Нужен индивидуальный подход.

«Допускаем, что администрация учебного заведения может издать дополнительный внутренний акт по данному вопросу», — заявили в аппарате уполномоченной Марии Беловой-Львовой, подразумевая на индивидуальное обучение студентки.

То есть, университет должен не требовать на экзаменах знаний, а создать уникальные условия для ребёнка. Как почему? Потому что случай — уникальный.

Как объяснить 9-летней студентке психологического факультета теорию Зигмунда Фрейда, в опеке не рассказали.

Впрочем, проживание вдевятером в 30-метровой однушке, может быть, само по себе стоит всех теорий — кто знает?

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