Эксперт рассказал об опасности мобильного банка на смартфоне

Эксперт в сфере IT-технологий Евгений Кашкин пояснил об опасности использования на смартфоне мобильного банка. Несмотря на популярность данных приложений, существует ряд угроз со стороны киберпреступников.

По словам Кашкина, приложения для гаджетов крупнейших российских банков в целом отвечают нынешним требованиям безопасности. Дело в том, что над их разработкой и регулярными обновлениями работают профессионалы, поэтому появление «брешей» в защите портит их репутацию и ответственность. При этом главной опасностью являются не сами приложения, а действия мошенников и доверчивость пользователей. Последним нужно запомнить, что банк никогда не отправляет сообщения или письма с просьбой перейти по какой-то ссылке. Сами же преступники используют систему фишинга, когда создают поддельное приложение или сайт, с помощью которых им и удается завладевать данными пользователей.

Чтоб обезопасить себя, стоит периодически изменять пароли для перехода в мобильный банк, также лучше использовать различные комбинации для входа в разные приложения. Поможет и активация лимита ежедневных транзакций, ведь в таком случае при попытке киберпреступников завладеть средствами у пользователя появится дополнительное время для блокировки счетов и сообщения о преступлении в полицию. Последним советом Кашкина оказался отказ от пользования общественными сетями wi-fi при необходимости воспользоваться онлайн-банком, а также установка на смартфоне биометрической защиты для входа в приложения.

Источник: 1prime.ru