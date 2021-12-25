 

Эксперт рассказал об опасности мобильного банка на смартфоне

25.12.2021, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт в сфере IT-технологий Евгений Кашкин пояснил об опасности использования на смартфоне мобильного банка. Несмотря на популярность данных приложений, существует ряд угроз со стороны киберпреступников.
По словам Кашкина, приложения для гаджетов крупнейших российских банков в целом отвечают нынешним требованиям безопасности. Дело в том, что над их разработкой и регулярными обновлениями работают профессионалы, поэтому появление «брешей» в защите портит их репутацию и ответственность. При этом главной опасностью являются не сами приложения, а действия мошенников и доверчивость пользователей. Последним нужно запомнить, что банк никогда не отправляет сообщения или письма с просьбой перейти по какой-то ссылке. Сами же преступники используют систему фишинга, когда создают поддельное приложение или сайт, с помощью которых им и удается завладевать данными пользователей.

Чтоб обезопасить себя, стоит периодически изменять пароли для перехода в мобильный банк, также лучше использовать различные комбинации для входа в разные приложения. Поможет и активация лимита ежедневных транзакций, ведь в таком случае при попытке киберпреступников завладеть средствами у пользователя появится дополнительное время для блокировки счетов и сообщения о преступлении в полицию. Последним советом Кашкина оказался отказ от пользования общественными сетями wi-fi при необходимости воспользоваться онлайн-банком, а также установка на смартфоне биометрической защиты для входа в приложения.

Источник: 1prime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Володин: ПА ОДКБ учредит институт государств-партнеров

21.08 / Мнение: Совки мечтают о правильном совке

22.11 / При диабете может развиваться эректильная дисфункция

08.11 / Мнение: О вконец разобиженном Рамзане: он уху ел что ли?

22.01 / Каковы реальные цели глобалистов и технократов?

18.09 / Решения ЕСПЧ надо выполнять

06.12 / Мнение: Невынужденная ошибка

10.07 / Пугающее бесследное исчезновение на пикнике 4-летней девочки Нейлин Маршалл

08.01 / Умер на вызове

06.04 / “И когда была грудь”: Кристина Асмус показала себя полной на архивном фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика