 

Эксперты назвали продукты, сгущающие кровь

25.12.2021, 12:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Неправильное питание, повышенная суточная норма кофе и алкоголя способствуют повышению вязкости крови и увеличению риска тромбообразования. Об этом рассказали врачи.
«Проблема может быть вызвана питанием, где преобладают углеводы и жирная пища. Большое количество алкоголя также не ведет к положительному эффекту», – акцентирует внимание врач-гематолог Дмитрий Евсеев.

Слипание тромбоцитов может быть вызвано алкогольными напитками. Но, несмотря на это, если не переходить безопасную алкогольную норму за сутки, спиртное может нести функцию разжижения крови. «Не превышая 30 г водки или 100 г красного вина в сутки», – уточняет врач.

Кофе – еще один злой недруг крови, ведь он влияет на изменение тромбов и возникновение холестерина. Кроме того, следует быть внимательным с продуктами из молока: их употребление приводит к повышению сгущения крови.

Источник: vm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Собянин обсудил программу реконструкции поликлиник с жителями трех районов

26.02 / В России на время отказались от повышения цен на подсолнечное масло

10.09 / Российская армия распрощалась с дедовщиной

21.01 / Психолог заявила, что объятия помогают бороться со стрессом

29.06 / Ученые описали случаи добровольного употребления некачественной пищи

15.12 / Мнение: Противолодочный “Ответ”

15.07 / Смартфон Xiaomi со 120-ваттной зарядкой получил «зеленый свет» от регионального регулятора

14.07 / “Мертвая жизнь”: Тяжкое горе припавшей к бутылке актрисы Шиманской

26.11 / Текстурированный боб «поцелуй солнца» и короткий кроп с челкой: стильные стрижки и прически, не требующие особого ухода

26.07 / Осторожно, отпуск! Четыре детские болезни, которые поджидают вас на пляжах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика