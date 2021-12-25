Эксперты назвали продукты, сгущающие кровь

Неправильное питание, повышенная суточная норма кофе и алкоголя способствуют повышению вязкости крови и увеличению риска тромбообразования. Об этом рассказали врачи.

«Проблема может быть вызвана питанием, где преобладают углеводы и жирная пища. Большое количество алкоголя также не ведет к положительному эффекту», – акцентирует внимание врач-гематолог Дмитрий Евсеев.

Слипание тромбоцитов может быть вызвано алкогольными напитками. Но, несмотря на это, если не переходить безопасную алкогольную норму за сутки, спиртное может нести функцию разжижения крови. «Не превышая 30 г водки или 100 г красного вина в сутки», – уточняет врач.

Кофе – еще один злой недруг крови, ведь он влияет на изменение тромбов и возникновение холестерина. Кроме того, следует быть внимательным с продуктами из молока: их употребление приводит к повышению сгущения крови.

Источник: vm.ru