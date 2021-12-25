Гоша Карцев раскритиковал наряд Ольги Бузовой

Ольга Бузова посетила мероприятие в честь дня рождения МУЗ-ТВ. Стилист Александр Рогов раскритиковал наряд знаменитости, к нему присоединился и телеведущий Гоша Карцев.

Ольга Бузова выбрала пышный наряд белого цвета и синие ботфорты, а травмированную руку прикрывали черные тейпы. По словам ведущего проекта ROGOV LIVE, певице следовало бы обыграть черную накладку или же выбрать тейпы синего цвета. Можно было надеть черный костюм и убрать волосы, что спасло бы ситуацию. Стилист заявил, что при своих доходах и популярности певица немало экономит на стилистах.

Второй наряд в виде короткого платья с пайетками тоже подвергся критике. Ведущий шоу «Ты-Топ-модель на ТНТ» отметил, что Бузовой пора понять, что люди не тупые, поэтому быстро понимают, что данный наряд выглядит дешево. По его словам, «даже трансухи выглядят дороже», чем тот образ, который выбрала певица. Проблемой же пышного платья стало то, что оно «съело грудь», а обувь не вписалась в образ.

Александр Рогов поддержал коллегу, назвав оба наряда ужасными. Стилист раскритиковал звезду за то, что она плохо подготовилась к мероприятию.

Источник: www.starhit.ru