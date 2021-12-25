 

Мнение: Проблема с качественными продуктами в России

25.12.2021, 12:44, Разное
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Читатель Михаил пишет, что с едой в наших магазинах не очень. Точнее, еда-то есть, однако качество её оставляет желать много лучшего. Публикую письмо:

Вы неоднократно писали, что живительные санкции помогли России развить и вывести на достойный уровень собственное сельское хозяйство. Мы теперь перешли от импорта продовольствия к его экспорту.

Приводимые вами цифры оспаривать не буду, меня волнует другое. У меня около дома есть три супермаркета известных сетей, где я регулярно и затовариваюсь. Во всех трёх огромная проблема с картошкой, репчатым луком и морковкой – всё это там такого качества, что и свиньям на корм зачастую не годится. Что интересно, яблоки, груши, всякий прочий виноград, кабачки, болгарский перец – всё это качеством от нормального до отличного, а вот с картошкой, луком и морковью просто беда.

Когда вы говорите о продовольственной безопасности России, вы опираетесь на цифры статистики. Произведено столько-то тонн, что составляет столько-то процентов потребности населения. Хорошо. Пусть произведено 100 тысяч тонн картошки (условно). И если это такая
картошка, какую и вижу в магазинах для населения, то половина этой картошки продана не будет и по окончании срока годности отправится на свалку; просто потому, что ни вы, ни я, ни много кто ещё за такое платить не станет ни копейки. Вторую половину купят от безысходности, вот только в попытках хоть что-то из неё приготовить половина от купленного – и хорошо, если половина – отправится в мусорное ведро в виде очисток, гнилушек и т.д.

Вопрос – так сколько на самом деле картошки было произведено? 100 тысяч тонн картошки? Или 25 тысяч тонн картошки и 75 тысяч тонн отходов? Это, кстати, к вопросу капитализма.

И второй вопрос – почему с простейшими продуктами питания такая шляпа? Тот же болгарский перец или виноград гораздо сложнее в выращивании, хранении и транспортировке, и ничего, справляются. А совершенно нетребовательная картошка и морковка – не по силам. Как так-то?

Источник: Место для дискуссий



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