 

Госдума приняла закон о создании единой системы биометрических данных

25.12.2021, 12:42, Новости дня
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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем окончательном чтении законопроект о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой граждане смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и связи», передает РИА «Новости». Согласно тексту поправок, предполагается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы, а также необходимость утверждения правительством РФ положения о ней, регулирующего порядок ее функционирования.

Также предусматривается возможность физлица самостоятельно, без посещения государственного органа или уполномоченной организации размещать в данной системе свои биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения с применением подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данных с чипа на загранпаспорте россиянина. Такие биометрические образцы могут быть использованы только в случаях, перечень которых определит правительство.

Помимо этого, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную аккредитацию. В свою очередь данные государственные информационные системы обязаны использовать только векторы, полученные из единой биометрической системы в результате преобразования размещенных в ней данных, из которых невозможно восстановить первоначальные биометрические персональные данные.

Кроме этого, с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года переносится вступление в силу требований об использовании для идентификации и аутентификации посредством биометрических персональных данных государственных информационных систем или иных информационных систем вместо единой биометрической системы. Корректировка сроков необходима для уточнения механизмов применения таких систем, поскольку в законе в настоящее время заложен подход применения биометрических персональных данных, который с учетом указания президента РФ требует существенных изменений, которые планируется осуществить в течение весенней сессии 2022 года после широкого обсуждения с представителями бизнеса.

Ранее МВД начало работу над созданием банка биометрических данных россиян и иностранцев.



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