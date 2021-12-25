Госдума ввела уголовное наказание за злостное нарушение ПДД

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

Уголовный кодекс дополняется новой ст. 264.2. Ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Штраф в таком случае составит от 200 до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух, передает ТАСС.

Такое преступление также будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами или же лишением свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ко второму чтению документ был дополнен поправкой, согласно которой лицам, имевшим судимость по новой статье, грозит штраф от 300 до 500 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от двух до трех лет. Санкции также предусматривают исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Преступникам может также грозить ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Действие новой статьи не распространяется на случаи фиксации нарушений дорожными камерами. Уголовные дела об указанных преступлениях будут подсудны районному суду, предварительное расследование по таким делам будет производиться в форме дознания.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что видео блогеров, выкладывающих в своих аккаунтах видео с гонками автомобилей на улицах, будет считаться доказательством их правонарушений.