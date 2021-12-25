Мнение: Воздушные ворота

Турецко-катарский альянс будет обслуживать и фактически контролировать четыре крупнейших аэропорта Афганистана. Ранее договоренность касалась только кабульского аэропорта. Сказанное означает, что все международное воздушное сообщение с Афганистаном теперь будет проходить через турецко-катарский контроль. То есть, любые мероприятия по поставкам в Афганистан чего угодно нужно будет согласовывать и и получать добро не только у талибов, но и у турок.

Это, понятно, сразу повышает статус и значение Турции как в самой стране, так и в регионе в целом. Если же учесть, что прежний режим оставил Талибану весьма солидный авиапарк гражданской и военной авиационной техники, которая по факту расположена в тех же местах, то скоро встанет и вопрос обслуживания, обучения, снабжения — что опять-таки даст дополнительные очки Турции и укрепит ее позиции.

Нам, понятно, некогда — Путину показывают мультики про запуски ракеток, он увлеченно двигает танчики на украинской границе, а ключевая страна региона, являющегося для России жизненно важным с точки зрения обеспечения ее безопасности на южном направлении, тихо-мирно переходит под контроль нашего заклятого партнера. В общем-то, обычная история.

—