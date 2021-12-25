В штабе ООС заявили об ошибке в утренней сводке. Там сообщалось о ранении украинского военного в результате обстрела боевиков

В утреннем релизе сообщалось, что боевики продолжают нарушать договоренности о перемирии на Донбассе и 24 декабря за сутки пять раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего украинский военнослужащий был ранен и госпитализирован.

В более позднем сообщении штаб уточнил, что речь идет о военнослужащем Национальной гвардии. Ранение он получил, находясь в 18 км от линии столкновения, оно не связано с выполнением боевых задач на этой линии, заявили в штабе.

“По данному факту начато служебное расследование. Обстоятельства происшествия выясняются”, – добавили авторы релиза.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1264587640700516

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики проигнорировали эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—