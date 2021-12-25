Глава ВМС Украины Неижпапа: Крым сейчас – это “непотопляемый авианосец”

“Восточный сосед за эти шесть лет увеличил численность корабельного состава почти втрое. Все поступавшие с начала 2015 года корабли направлялись в Черноморский флот. Это и шесть подводных лодок, и фрегаты, и ракетные катера, вспомогательные суда, патрульные и другие”, – сказал он.

Он добавил, что Черноморский флот пополнился береговыми ракетными комплексами “Бал” и “Бастион”.

“Сам Крым сейчас – это “непотопляемый авианосец”. После захвата Крыма во избежание риска его возвращения этот флот был перенасыщен всеми платформами для защиты захваченной территории”, – подчеркнул Неижпапа.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма Россия начала наращивать военные силы на полуострове, а также в Азовском и Черном морях.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 14 января 2021 года отмечал, что НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением.

24 января украинская разведка сообщала, что РФ разместила в Крыму 32,5 тыс. военных и восстанавливает ядерную инфраструктуру.

“Россия де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировала”, – комментировал ситуацию в августе 2021 года тогдашний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Генассамблея ООН на заседании 9 декабря 2021 года в Нью-Йорке приняла резолюцию “Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей”, в которой “упорно призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и без промедления прекратить временную оккупацию территории Украины”.

—