 

“Мое вдохновение, моя мотивация”. Рики Мартин показал подросшую дочь в день ее рождения

25.12.2021, 12:30, Новости дня
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“У этой красивой девочки день рождения в тот же день, что и у меня. 24 декабря. Люсия Мартин-Йозеф, ты – свет моих очей, мое вдохновение, моя мотивация. Ты – глава нашего дома, и нам это нравится. Я люблю тебя всем своим существом. Поздравляю доченьку”, – подписал публикацию 50-летний исполнитель.

Фото и видео Мартина с Люсией собрало больше 350 тыс. лайков за пару часов после появления в соцсети.

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Публикация от Ricky Martin (@ricky_martin)

Контекст:

Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.

В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В январе 2018-го Мартин и Йосеф сочетались браком. 24 декабря 2018 года суррогатная мать родила им дочь Люсию Мартин-Йосеф. Пара сообщила о рождении дочери 31 декабря. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года ему родила суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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