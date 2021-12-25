Жизнь и смерть Жени Ипатова

Странная гибель обычного парня, который перед смертью записал видео о пытках в отделе полиции.



Евгений Ипатов. Фото из соцсетей

«Я привез видео, где близкий мне человек рассказывает о пытках в полиции г. Сочи. После этого он погиб», — говорилось в записке, оставленной в проходной редакции. Автором этого сообщения оказался 45-летний Дмитрий Иванников. По его словам, он специально добирался из Сочи в Москву на попутках, опасался, что его поймают и не позволят передать нам видео, которое записал перед смертью его близкий друг. Обезглавленный труп товарища обнаружили на железнодорожных путях в Адлере. Родственники погибшего парня не верят в версию полицейских — что он будто сам бросился под поезд — и требуют расследовать происшествие. Однако Следственный комитет отказался возбуждать дело по статье «доведение до самоубийства».

Свой рассказ Дмитрий начал издалека. В 2004 году переехал с матерью с Крайнего Севера, из небольшого города Инта (Республика Коми), в Ростовскую область. После смерти матери в 2011 году уехал в Москву. Женился. Брак не сложился, из-за постоянных конфликтов и ссор случился развод. Осенью 2019 года Иванников переехал в Сочи. Первое время жил в хостеле, работал на стройке. В хостеле познакомился с тогда еще 23-летним Евгением Ипатовым. На кухне они разговорились, каждый поделился своей историей. Евгений рассказал, что из Абхазии, где отдыхал, приехал в Сочи автостопом вместе со своей девушкой Мариной, но во время путешествия между молодыми людьми случился конфликт, подруга его бросила. Ипатов говорил, что не хочет возвращаться домой в Ижевск. Жаловался на низкие зарплаты и не видел там никаких перспектив.

Дмитрий предложил Ипатову работу на стройке. Евгений согласился — у него уже был опыт работы электриком. Как рассказали его родные, Женя родом из небольшого села Юкаменское, в 177 км к северу от Ижевска, окончил местный техникум по специальности «электромонтер», ушел в армию, хотел, остаться служить по контракту, но передумал. Мама Ипатова, Людмила Зянкина, вспоминает, что сын с малых лет интересовался техникой, поэтому в выборе специальности особо не сомневался. После окончания учебы перебрался в Ижевск, к родной тете Ольге Ипатовой. Поступил в вуз тоже по технической специальности, но не доучился. Начал встречаться с Мариной, и учеба отошла на второй план. Молодые люди решили поездить по РФ и попробовать пожить в разных городах.

Были планы уехать из страны

«Он всегда улыбался, за два года у него никогда не было плохого настроения. Даже когда были тяжелые времена, он не унывал. В его приоритетах после любви к своей маме дальше шел я. Относился к нему как к сыну. Поругаемся, максимум через час его обнять охота и помириться. Я же понимаю, что у него не было злобы, никогда не лицемерил, к деньгам не было жадности», — с надрывом рассказывает Дмитрий.

Заказы по работе электрика находили через разные группы в WhatsApp. Также размещали объявления на Avito. Поначалу получали небольшие деньги, не было инструментов для работы, приходилось брать в аренду. «Вот как сейчас помню, сидим у морпорта с Женей, мы тогда уже накопили 20 тысяч руб. Он мне говорит, что у нас есть достаточно денег, чтобы уехать из хостела и снять нормальное жилье», — вспоминает Иванников.

Хозяин жилья Рафаэль Абрамян. Фото из соцсетей

Нашли жилье на ул. Красная, 89, хозяином дома оказался Рафаэль Абрамян. Он им предложил снять пристройку. Помещение было небольшое, Дмитрий и Евгений спали на одном диване, на тесноту не жаловались. Продолжали заниматься электромонтажом, за первый год работы смогли купить инструментов на 200 тыс. руб. «На себя почти никаких трат не было, все вкладывали в инструменты», — говорит Дмитрий.

Скриншот объявления об аренде жилья Рафаэля Абрамяна

У них была общая цель — переезд в Москву в январе 2022 года. Иванников объяснил, что им было тесно в Сочи, хотелось заказов побольше и подороже, для этого «пахали как черти». Дмитрий и Женя планировали так: проведут в столице три года, пройдут спецкурсы по ремонту для «умных домов» и тогда смогут работать на более высоком уровне. Думали еще подучить иностранный язык, а потом можно было бы уезжать из страны. Рассматривали для переезда ОАЭ или Оман. Как пояснил Иванников, Женя считал, что в тех странах много строят жилья, есть возможность большого заработка.

«Он попал. Дело на контроле у ФСБ»

«В начале сентября, — взволнованный Иванников приступил к основной части истории, — на телефон Евгения поступил заказ от некоего подрядчика Максима». «Очень неприятный человек» — так охарактеризовал его Ипатов. Тот попросил помочь ему с поиском неполадок в проводке у заказчика, квартира находилась в сочинском районе КСМ. После встречи с заказчиками — двумя пенсионерами — Евгений рассказывал Дмитрию, как Максим в той квартире «содрал все обои, испортил стену, но поломку так и не нашел». Женя познакомился с хозяевами, они и объяснили: произошло замыкание, не работала какая-то часть розеток. Евгений пытался разобраться, в чем проблема, но ему, как он утверждал, постоянно мешал Максим. На этой почве у них возник конфликт, и хозяева квартиры прогнали подрядчика. Евгений сказал хозяевам квартиры, что обрыв проводки нужно искать со специальным оборудованием и он сможет выполнить работу завтра. На следующий день он им позвонил, но никто не ответил.

22 сентября, — продолжил Иванников, — они с Евгением собирались поехать в баню. Но Ипатову поступил очередной заказ. Он сказал, что много времени ремонт не займет, и предложил Дмитрию ехать без него, а он присоединится попозже. В 15 часов Евгений поехал на заказ.

«Черт меня дернул. Я что-то почувствовал и не поехал в баню. Внезапно раздался звонок от Жени (где-то часов в 18).

Я почувствовал в его голосе что-то странное. Когда живешь с человеком на 12 квадратных метрах и спишь на одном диване, то можешь почувствовать неладное.

Женя сказал, что его задержали. Спрашиваю, какая причина. Он говорит — якобы административное дело. Потом через два часа он снова позвонил и попросил привезти продукты, его оставили на ночь в отделе полиции (ближайший отдел полиции на ул. Абрикосовой, 17В. — Ред.)», — вспоминает Дмитрий.

В тот день продукты он так и не смог передать. Ему посоветовали приехать утром. «Я ночь не спал. Начал обзванивать адвокатов. Нашел одного. Тот мне сказал, что Женю должны привезти в Центральный районный суд в 10 утра, что могут ему дать 10 суток ареста», — сказал Дмитрий.

На следующий день он взял деньги для адвоката и паспорт Ипатова. У суда Иванников заметил полицейскую машину, хотел узнать у сотрудников, есть ли среди них его друг. Минут через пять позвонил Женя, просил отправить фото его паспорта на WhatsApp и потребовал от друга, чтобы тот к нему не приезжал ни под каким предлогом. Связь оборвалась. «Позвонил адвокат, я ему сказал, что Женя до сих пор в отделе. Он меня послал», — передал разговор с адвокатом Дмитрий.

После того как он отправил фото паспорта, утверждает Иванников, Ипатов советовал ему вернуться домой. В растерянности Дмитрий попросил помощи у Рафаэля, у которого они снимали жилье. Тот связал его со знакомым участковым. «Он сказал, не переживай, сейчас все решим. Я успокоился. Потом участковый перезванивает и говорит, что дело — «жопа». На встрече участковый показал экран своего телефона, и там сообщение от его коллег: «Не лезь сюда. Он попал. Дело на контроле у ФСБ», — прочел Иванников. Потом полицейский уточнил, что Ипатову «шьют» кражу 60 тысяч рублей у пенсионеров (хозяева квартиры в районе КСМ. — Ред.) по ст. 158 УК. А про ФСБ… Ну а как еще напугать, чтоб не лезли?

«Хуже фашистов»

Через день Женя снова связался с Иванниковым — сказал, что едет со следователем домой, просит срочно куда-нибудь уйти. «Выхожу из дома, отдал ключи Рафаэлю. Отхожу от дома на 500 метров. Через 30 минут звонит Женя и говорит, что его отпустили и он не понимает, что происходит. Не взяли никаких расписок, совсем ничего. Трубку берет Раф и просит вернуться», — Иванников не был уверен, что стоит возвращаться.

Он связался с Ипатовым по видеосвязи. Как уточнил Дмитрий, его друг находился в подавленном состоянии, в руках держал строительный нож и пытался себе нанести повреждения. «То, что со мной сделали, я так жить не смогу больше», — говорил он. Иванников уговорил товарища не делать глупостей, решили быстро собрать вещи и срочно уехать в Адлер — временно снять новое жилье. Уехали.

«В отделении полицейские относились к нему хуже фашистов, рассказывал мне потом Женя, валялся в кабинете как падаль! Заходили люди в кабинет, и никто слова не сказал. Я сутки не мог успокоить Женю. Его так трясло. Я обнял его и так всю ночь просидел с ним, — вспоминает Иванников. — У него произошел сдвиг, что тебя просто так могут бросить на пол и пинать… Они [полицейские] угрожали, что отвезут на Мацесту, оформят и все 10 дней будут насиловать».

Как добавил Иванников, позднее с Ипатовым связывались оперативники, просили приехать в отдел, чтобы забрать личные вещи. Но он сказал, что приедет в другой день. Силовики все равно настаивали на встрече, стали требовать оплатить штраф якобы по статье за «сопротивление сотрудникам полиции» (на сайтах сочинских судов «Новой» не удалось найти постановление о привлечении Ипатова по ст. 19.3 КоАП РФ. — Ред.).

Всю ночь в новом съемном жилье, продолжил Дмитрий, он просидел с Женей и успокаивал друга. А тот все повторял, что не хочет жить, быть изнасилованным и уголовником. Как утверждает Иванников, он видел на теле Евгения следы от побоев, в основном, в области ребер и на спине.

«Почему-то Женя постоянно пытался меня убедить, чтобы я уехал, ему казалось, что в любой момент могут выломать дверь, вместе с ним убьют и меня.

Я ему сказал, что он преувеличивает. Женя у меня поспал на плече буквально часа три. На следующее утро я убедил Женю поехать в Москву и рассказать о пытках журналистам», — настоял Дмитрий.

Договорились, что нужно разделиться. Женя, как отметил Иванников, не хотел втягивать в эту историю родных. На дорогу в Москву Иванников дал другу сумку с вещами, деньги около 23–25 тыс. рублей и две банковские карты, на которых лежали 110 тыс. Ипатов должен был доехать до столицы на попутках, снять жилье и связаться с журналистами. Как утверждает Дмитрий, он отдал все телефоны другу, а сам уехал в Красную Поляну. Когда Ипатов доберется в Москву, он должен будет об этом написать в «ВКонтакте».

«Я уехал на такси в горы. 10 дней провел на стоянке. Потом поднялся в туристический лагерь. Все это время просил у прохожих и туристов телефон, проверял страницу Жени, но он не выходил на связь. Я стал мониторить сочинские паблики. В группе «Сочи ЧП» нашел пост: «В Адлере поезд насмерть сбил молодого человека… Этого мальчишки больше нет в живых…» На фото сразу опознал Женю. Это его вещи. Куртка моя, остальные вещи я ему брал», — тихо произнес Дмитрий и заплакал.

Фото из паблика ЧП Сочи

Пока Иванников скрывался в горах, пытался найти, кто из туристов помог бы ему связаться с его бывшей женой в Москве. Его спасителем оказался Николай. В разговоре с «Новой» он подтвердил, что Иванников действительно находился в районе кавказского заповедника, маршрут № 13, около озера Зеркальное. «Я был на туристическом маршруте. Когда пришел на стоянку, встретил Дмитрия. Познакомились. Он рассказал, что никак не может связаться с женой, и попросил в Москве помочь найти ее телефон», — сказал Николай, добавив, что Дмитрий передал адрес бывшей супруги.

Когда Николай вернулся в Москву, почти сразу поехал к ней, но застать ее не удалось. Оставил записку, она потом перезвонила, и Николай передал Дмитрию ее номер.

«Я работала смотрителем туристической стоянки. Проверяла билеты. Дмитрий пришел к нам в лагерь, вход был платный, ему билет купил другой человек. Он где-то неделю жил на горе. Позднее спустился к нам и рассказывал, что у него неприятности. Параллельно просил связаться с его женой, мы это делали через мой телефон. В последний день, когда он уходил, рассказал свою историю о его друге», — подтвердила слова Иванникова Наталья — работник турбазы, отметив, что он был сильно расстроен, жаловался на несправедливость.

«Здесь могут любого поймать, избить и выбить показания»

Перед смертью Женя Ипатов записал видеоролик, где подробно описал события, которые с ним произошли в день задержания. По словам Иванникова, эту запись его друг отправил на телефон его бывшей жены. Он просил ее сохранить видео и где-нибудь разместить. Во время переписки, как вспоминает женщина, Ипатов был очень напуган.

Дмитрий не может точно сказать, где именно происходила запись этого видео.

«Мне важно, чтобы родители Жени знали, что их сын не преступник и никогда им не был. Он прекрасный человек», —

говорит Дмитрий и включает запись на своем телефоне. «Новая» приводит с небольшим сокращением историю Жени:

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—