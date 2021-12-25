Умер писатель и сценарист Альберт Лиханов

В возрасте 86 лет умер писатель и сценарист Альберт Лиханов, информирует Общественная палата России.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Альберта Анатольевича», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

О причине смерти писателя не сообщается.

Родился Лиханов 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958 стал выпускником отделения журналистики Уральского государственного университета.

Был главредом газеты «Комсомольское племя» и журнала «Смена».

С 1991 года был председателем правления Российского детского фонда и президентом Международной ассоциации детских фондов.

В 2005 году признан Человеком года в РФ и в США, а в 2006 году награжден Мировой медалью свободы «Freedom» в США. Кембриджский университет внес Лиханова в список «2000 выдающихся европейцев XXI века».

Лиханов является автором книг «Мой генерал» (1975), «Благие намерения» (1980), «Чистые камушки» (1985), «Высшая мера» (1985), «Обман» (1986), «Невинные тайны» (2005), «Мальчик, которому не больно» (2009) и других.