 

Все серийные самолеты МС-21 решили оснастить крылом из российских композитов

25.12.2021, 11:58, Новости дня
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Самолеты МС-21 для авиакомпании «Россия», которая планирует начать получать эти воздушные суда уже в 2022 году, будут оснащены крылом из российских композитов, сообщил гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

По словам Богинского с крылом из российских композитов будут выпускаться все серийные МС-21. «В 2022 году мы планируем начать поставку самолетов МС-21-300 первому эксплуатанту – авиакомпании «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот». Все серийные воздушные суда будут оснащены крылом из российских композитов», – передает ТАСС его слова.

Ранее в пятницу была завершена летная сертификационная программа по МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что самолет в ближайшее время получит сертификат.

Напомним, 16 декабря сообщалось, что МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний.



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