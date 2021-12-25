Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше»

Второй ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, сообщили в пресс-службе АО «ПО «Севмаш».

«Сегодня, 25 декабря, на «Севмаше» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга второго серийного ракетоносца проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в РФ планируется заложить два стратегических ракетных подводных крейсера проекта 955А (шифр «Борей-А») на «Севмаше».