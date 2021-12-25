 

Мнение: Больше и чаще

25.12.2021, 11:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Быстрый темп распространения омикрон-штамма предполагает сокращение временного интервала вакцинации с полугода до четырех месяцев, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«С учетом того, что мы знаем о темпе распространения „Омикрона“ и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — сказал Крючков.

Позиция нашей карательной медицины уже определилась. И чем-то напоминает историю с ценами на бензин. Растет ли цена нефти или падает, цена на бензин будет расти в любом случае. С вирусом ситуация аналогичная: опасен ли он или наоборот, менее опасен — все равно будет очередной кандидат якобы наук, который приведет обоснование для проведения вакцинации, причем со все более сокращающимся периодом между уколами.

Задача — уколоть всех. По многу раз. В этом случае в ход идут любые обоснования. Даже если вирус внезапно исчезнет навсегда — это станет еще одним веским поводом сообщить, что вакцинация непременно нужна, чтобы защитить нас от внезапного его появления. Причем каждый месяц. А для уверенности — дополнительный укол в промежутке.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Анна Хилькевич из-за срыва отдыха в Сочи может потерять 400 тысяч рублей

10.05 / “Это лицемерие”: за что Меган Маркл снова раскритиковали в сети

18.06 / Мнение: Кто такие снежинки

07.10 / Беременная Наталья Подольская поделилась красочным осенним фото

27.09 / Эксперт о напрасных надеждах Лукашенко на помощь России: Путин его не любит

19.06 / Широкие бедра и шорты сочетаются легко: правила выбора моделей и комбинирования

04.10 / Обвал рубля назвали местью Запада России за поддержку Лукашенко

30.04 / Краснодар переименуют в Казакоград

13.04 / «Британский штамм» вызывает тяжелый COVID-19 не чаще, чем «старый» вариант

14.08 / Мнение: Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика