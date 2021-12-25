Мнение: Больше и чаще

Быстрый темп распространения омикрон-штамма предполагает сокращение временного интервала вакцинации с полугода до четырех месяцев, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«С учетом того, что мы знаем о темпе распространения „Омикрона“ и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — сказал Крючков.

Позиция нашей карательной медицины уже определилась. И чем-то напоминает историю с ценами на бензин. Растет ли цена нефти или падает, цена на бензин будет расти в любом случае. С вирусом ситуация аналогичная: опасен ли он или наоборот, менее опасен — все равно будет очередной кандидат якобы наук, который приведет обоснование для проведения вакцинации, причем со все более сокращающимся периодом между уколами.

Задача — уколоть всех. По многу раз. В этом случае в ход идут любые обоснования. Даже если вирус внезапно исчезнет навсегда — это станет еще одним веским поводом сообщить, что вакцинация непременно нужна, чтобы защитить нас от внезапного его появления. Причем каждый месяц. А для уверенности — дополнительный укол в промежутке.

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