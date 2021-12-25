 

В Украине за сутки сделали 117 тыс. прививок от коронавируса

25.12.2021, 11:46, Новости дня
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“Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек”, – сказано в сообщении. 

С начала кампании по иммунизации в стране сделали 27 918 454 прививки. 

“Вакцинировано 14 563 975 человек, из них получили первую дозу 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303, получили дополнительную дозу – 1 811 человек, ревакцинальную – 367”, – отметили в Минздраве.

Вчера, согласно сообщению на сайте министерства, для прививок использовали вакцины четырех производителей – Pfizer (64 254), CoronaVac (31 015), Moderna (16 380) и AstraZeneca (5573). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2029212997241795

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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