Заместитель Труханова вышел из СИЗО после внесения залога – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники в горсовете сообщило одесское издание “Думская”.

Кто именно внес залог, неизвестно. “Думская” предполагает, что речь идет о группе депутатов горсовета.

28 декабря должно состояться заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, на котором рассмотрят жалобу защиты Брындака на меру пресечения. По информации “Думской”, адвокаты ожидают, что апелляция мягчит меру пресечения, в частности – уменьшит размер залога.

ВАКС 10 декабря арестовал Брындака, назначив почти 25 млн грн залога. Срок действия меры пресечения – до 7 февраля 2022 года.

Контекст:

6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ряд подозрений в рамках расследования уголовного производства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В тот же день детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще трем чиновникам в связи со злоупотреблением служебным положением и участием в преступной организации. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание либо участие в преступной организации) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, участники организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения деньгами местного бюджета и землей территориальной общины Одессы для ее передачи под застройку. Из-за этих действий, как сообщали в НАБУ, в течение 2016–2019 годов община потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га, а чиновники незаконно потратили из местного бюджета 131 млн грн.

Общий размер ущерба по этим эпизодам, согласно результатам экспертизы, составляет 689 млн грн. Всего в производстве фигурируют 16 человек, включая известного бизнесмена Владимира Галантерника, которого СМИ называют “серым кардиналом Одессы”. Галантерника ВАКС арестовал заочно.

Труханову и другим фигурантам назначили меру пресечения в виде залога. 30 млн грн залога за мэра внесены – по информации СМИ, это сделал внефракционный народный депутат, миллиардер Вадим Новинский.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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