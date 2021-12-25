Два представителя столицы Казахстана вышли в финал шоу «Голос»
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На «Первом канале» прошёл юбилейный 10 полуфинал развлекательного шоу «Голос». Наставники и зрители высоко оценили выступления артистов.
В финальном сражении встретятся:
• Ернар Садирбаев (песня «Подберу музыку» с рекомендациями от Димы Билана),
• Алишер Каримов («Я тебя никогда не забуду» со сложной историей подготовки),
• Александр Волкодав («Черный ворон» под руководством Пелагеи),
• Элина Пан (перепела хит «АBBA» под наставничеством Леонида Агутина).
И да, действительно сразиться придется сразу двум певцам из Нуртулсана.
Победителей полуфинала должны были определять сами наставники и принявшие в онлайн-голосовании зрители шоу. Однако во время проведения шоу ушёл из жизни великий мастер – Александр Градский. Победитель его команды определялся исключительно зрителями, а подготовкой артистов занимались его дети Даниил и Мария. Кстати, сам прямой эфир совпал с юбилеем Димы Билана – певцу в этом году исполнилось 40.
После шоу наставники заявили о великолепной подготовке своих (и не своих) подопечных. Каждый заявил о высоких ожиданиях относительно их выступлений в финальном сражении, запланированном на 30 декабря.
Источник: www.vokrug.tv
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