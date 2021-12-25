Два представителя столицы Казахстана вышли в финал шоу «Голос»

На «Первом канале» прошёл юбилейный 10 полуфинал развлекательного шоу «Голос». Наставники и зрители высоко оценили выступления артистов.

В финальном сражении встретятся:

• Ернар Садирбаев (песня «Подберу музыку» с рекомендациями от Димы Билана),

• Алишер Каримов («Я тебя никогда не забуду» со сложной историей подготовки),

• Александр Волкодав («Черный ворон» под руководством Пелагеи),

• Элина Пан (перепела хит «АBBA» под наставничеством Леонида Агутина).

И да, действительно сразиться придется сразу двум певцам из Нуртулсана.

Победителей полуфинала должны были определять сами наставники и принявшие в онлайн-голосовании зрители шоу. Однако во время проведения шоу ушёл из жизни великий мастер – Александр Градский. Победитель его команды определялся исключительно зрителями, а подготовкой артистов занимались его дети Даниил и Мария. Кстати, сам прямой эфир совпал с юбилеем Димы Билана – певцу в этом году исполнилось 40.

После шоу наставники заявили о великолепной подготовке своих (и не своих) подопечных. Каждый заявил о высоких ожиданиях относительно их выступлений в финальном сражении, запланированном на 30 декабря.

Источник: www.vokrug.tv