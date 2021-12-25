 

Галкин рассказал о воспитании детей совместно с Пугачевой

25.12.2021, 11:24, Разное
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Бурный роман Примадонны Российской эстрады и самого востребованного артиста вызвал немало пересудов и споров о скором разрыве пары. Но спустя не один год супруги по-прежнему счастливы и воспитывают двух очаровательных детей. Шоумен нередко радует поклонников очаровательными кадрами из семейной жизни.
Сегодня пара воспитывает двух очаровательных детей – Гарри и Лизу. В своих интервью артист заявляет, что сам он является «весёлым батей» А воспитанием детей всерьёз занимается его супруга. О чем комик совершенно не жалеет, поскольку, по его же словам, за годы совместной жизни убедился, что в их спорах именно супруга всегда оказывается права.

В свои 45 Максим Галкин остается востребованным артистом. Кроме многочисленных концертов он успевает вести собственный канал на YouTube. Примадонна же сейчас не занята концертной деятельностью и может уделять всё время детям.

Источник: www.wmj.ru



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