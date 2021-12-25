 

Эксперты рассказали, кому ПФР повысит пенсию на 25%

25.12.2021, 11:24, Разное
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У жителей села есть возможность получить дополнительную выплату к пенсии. По данным Пенсионного фонда, перерасчет произойдет автоматически.
«Для проживающих в селе существует дополнительная выплата к пенсии. Для получения финансовой поддержки не следует обращаться в ПФР, перерасчет автоматический», – указывается на странице Пенсионного фонда РФ во «Вконтакте».

Прибавку получат пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве, которые в данный момент не работают.

При формировании суммы дополнительной выплаты ПФР будет учитывать общий стаж работы разного рода предприятий сельскохозяйственной отрасли. Касательно деятельности до 1992 года, в стаж будет идти работа на любой должности в колхозе/совхозе.

На вчерашней пресс-конференции президентом Владимиром Путиным было обещано делать все возможное для того, чтобы пенсионная индексация шла параллельно с инфляцией в России.

Источник: lenta.ru



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