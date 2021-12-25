 

В РФ за сутки выявили 24,9 тыс. случаев коронавируса

25.12.2021, 11:14, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 24946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 24946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 368 299 человек в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2714, Санкт-Петербурге – 2072, Московской области – 1431.

Также за сутки зафиксировано 981 летальный исход. За весь период в РФ от коронавируса скончались 303 250 человек.

За сутки в РФ полностью выздоровели 42 107 человек, всего выздоровели 9 222 486 человек.

Накануне в России выявили 24703 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 243.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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