В мире: Турцию толкают к военному столкновению с Россией

Выяснилось, чьими руками НАТО намерено помогать Киеву отражать «агрессию России» в случае гипотетического военного столкновения. Речь идет о возможном участии турецких военных – по крайней мере, именно так утверждают некоторые источники. Почему в данном контексте упоминается именно Турция – и отчего это ставит Анкару в крайне неудобное положение?

О варианте переброски в случае вмешательства блока в конфликт на Украине специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, сообщило авторитетное турецкое издание Haberturk. По сведениям дипломатических источников газеты в Брюсселе, в качестве ведущей силы натовской группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF).

Формирование, напомним, появилось, в 2014 году с началом кризиса на Украине, и было создано для «сдерживания» Москвы. Этой группой члены НАТО командуют поочередно – и сейчас центр командования VJTF находится как раз в Турции. Таким образом, именно эта страна может оказаться штабом НАТО в случае гипотетической операции альянса по «помощи» Украине в Донбассе.

«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – предупредил обозреватель Haberturk Четинер Четин. По его оценке, Турция из-за действий партнеров по НАТО может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.

Существует вероятность, что Соединенные Штаты будут вести консультации с Анкарой по украинскому вопросу, поскольку Турция является страной НАТО, заметил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос об оценке роли Турции в урегулировании сложностей между Москвой и Киевом в свете недавних высказываний главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Незадолго до этого Чавушоглу, отметив, что напряжение между Россией и Украиной, а также Россией и НАТО достигло опасных масштабов – указал, что Анкара не может остаться в стороне. Кроме того, ранее глава МИД Турции заявил: «Мы не будем игнорировать наши принципы и наши тесные отношения с Украиной только потому, что у нас обширные отношения с Россией». О желании Турции более активно участвовать в украинском вопросе говорил и президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент РФ Владимир Путин отвечая на пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Российский лидер напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

Пока что Турция вовлечена в противостояние на Украине как поставщик военной техники – а конкретнее, ударных оперативно-тактических беспилотников Bayraktar TB2. Турецкие БПЛА, как известно, уже показали себя в деле – 26 октября Вооруженные силы Украины применили «Байрактар» против гаубицы Народной милиции Донецкой народной республике. При этом БПЛА нанес авиаудар, залетев на 15 километров вглубь территории, контролируемой силами ДНР.

Интерес Киева к приобретению турецких боевых дронов и к их производству на своей территории очевиден и понятен. «Байрактары» сыграли, как считается, решающую роль в победе Азербайджана во Второй карабахской войне (сентябрь-ноябрь 2020 года). Азербайджанские вооруженные силы, действовавшие при активной военно-технической поддержке турецких коллег, массированно и успешно применяли Bayraktar TB-2 против армянской бронетехники, зенитно-ракетных комплексов и артиллерии.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский допустил, что ситуация с конфликтом на Украине может пойти по карабахскому сценарию, когда турецкие военные будут выполнять координирующую функцию для ВСУ. «Исключать этого нельзя, это зависит от политического решения турецкого руководства. А уж турецкие военные смогут его выполнить», – указал военный эксперт.

Чисто технически повторение карабахского сценария – действия местной армии при помощи и под контролем турок – на Украине может стать вполне возможным, согласился первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков. Но речь идет о сугубо гипотетическом сценарии, подчеркнул аналитик.

«На Украине достаточно собственных, хорошо подготовленных натовскими офицерами бойцов, чего не было в Азербайджане, – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД. – Турки могут представлять интерес в качестве операторов БПЛА, не более того». Эксперт выразил сомнение в том что США и руководство НАТО дадут Турции сыграть какую-то более серьезную роль на Украине, учитывая сложные отношения режима Эрдогана с Вашингтоном.

«Турция будет пытаться усидеть на двух стульях. Эта страна не имеет прямого отношения к тому, что происходит, кроме поставок вооружения Украине. Но сегодня поставки вооружения не связаны с какой-то политической позицией», – заметил руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев.

«Турция не граничит ни с Украиной, ни с Россией. Она не связана с Украиной какими-то договорами о безопасности, не имеет перед ней обязательств. С Россией то же самое. На мой взгляд, Турция будет сохранять нейтралитет и призывать к мирному решению. Эрдоган ведь уже озвучил, что Турция могла бы быть посредником. Этой позиции страна и будет придерживаться», – считает Исаев.

При этом востоковед напомнил, что у Турции хорошие экономические отношения и с Украиной, и с Россией. «Зачем их терять? Даже когда был сбит самолет, да, отношения были охлажденными, но миллиарды все равно взяли верх. Поэтому я не думаю, что сейчас будут какие-то проблемы. Также будут торговать и с теми, и с другими, это нормальная история», – напомнил он.

«Логика процесса диктует необходимость сохранять нейтралитет. Выбирать сторону Турция не будет. Это восточная дипломатия. Надеюсь, что всем хватит ума не начинать эту войну. Но в случае, не дай Бог, конфликта РФ с Украиной, думаю, Турция будет сидеть и наблюдать. В данном случае, это оптимальный вариант для Эрдогана», – предположил собеседник.

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