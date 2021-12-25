 

Памятник Бандере в Тернополе взяли под круглосуточную охрану

25.12.2021, 11:14, Новости дня
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Памятник лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН; запрещена в России) Степану Бандере в Тернополе взяли под круглосуточную охрану, сообщил депутат местного областного совета Богдан Бутковский.

Бутковский сообщил в Facebook, что «Степан Андреевич под надежной круглосуточной охраной, никто не испортит нам праздника».

Он также призвал единомышленников присоединяться к ежегодному шествию по случаю дня рождения Бандеры.

Пост проиллюстрирован фотографией, на которой рядом с памятником стоит полицейский в камуфляжной форме.

Ранее монумент облили краской. Напомним, памятники Бандере являются одним из почитаемых символов украинских националистов.

Бандера был лидером «Организации украинских националистов» (запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) и главным инициатором создания боевого крыла ОУН «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Она была создана в 1942 году и воевала преимущественно против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.



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