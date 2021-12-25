Гриценко: Ясно, почему Зеленский, передавая план по Минским договоренностям России и партнерам, не ознакомил с ним украинцев. Такие законопроекты уничтожат наше государство

Тайные игрища – не скроешь.

Зеленский, три дня назад: “Украина готова выполнять Минские договоренности и разработала план по 10-ти шагам для их выполнения, которые передала России, США, Германии и Франции”. Содержание плана Зеленский нам с вами не раскрыл. Это сделала Россия – план Зеленского сегодня обнародовал “Коммерсантъ”.

И что мы увидели? Цитирую: “…Украина готова на заседании ТКГ вернуться к рассмотрению проекта закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины” с имплементированной в нем “формулой Штайнмайера…”

Что это значит? “Особый статус” для ОРДЛО плюс проведение там выборов ДО вывода российских войск и вооружений и ДО установления контроля над государственной границей Украины.

Теперь ясно, почему Зеленский, составляя и передавая такой план России и партнерам, не ознакомил с ним нас с вами, украинцев? Хочется надеяться, что парламент не утвердит такие законопроекты, потому что они уничтожат наше государство.

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

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