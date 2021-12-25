 

Кейт Миддлтон публично сыграла на фортепиано во время благотворительного концерта

25.12.2021, 11:01, Новости дня
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Как сообщает британский таблоид HELLO!, Уокер исполнил свою известную композицию For Those Who Can’t Be Here, а Миддлтон аккомпанировала ему на фортепиано. Пара репетировала вместе около девяти раз, а в перерывах между репетициями, герцогиня Кембриджская практиковалась дома.

“У нее дома есть пианино, но то, которое мы взяли напрокат для выступления, должно было быть точно таким же. На первой репетиции она очень нервничала, потому что очень давно не играла с другими музыкантами”, – рассказал музыкант изданию, добавив, что был шокирован тем, как Миддлтон потратила много времени и энергии, чтобы все выучить и правильно сыграть.

Для выступления на благотворительном концерте Миддлтон выбрала красное пальто с бантом от Catherine Walker и красные туфли на шпильке.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Контекст:

Кейт Миддлтон родилась 9 января 1982 в Рединге. Британский принц Уильям познакомился с будущей женой в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

Герцог и герцогиня воспитывают троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Уокер родился 17 декабря 1991 года в Килсите, Шотландия. Он стал известен после выпуска своего сингла “Leave a Light On”, который в июне 2018 года занял седьмую строчку в британском чарте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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