 

Кремль заявил о заинтересованности Москвы в переговорах по гарантиям безопасности

25.12.2021, 10:30, Новости дня
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В позиции РФ по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, но Москва заинтересована в переговорах для обсуждения позиций друг друга, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России. Но в любом случае, как собственно и вчера в том числе говорил (Владимир) Путин, мы заинтересованы в переговорах. Мы хотим эти переговоры. И конечно, переговоры для того, чтобы обсуждать позиции друг друга», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

При этом он отказаться ответить на вопрос, от каких принципиальных моментов Москва не готова отказаться. «Нет. Сейчас я этого делать не буду. Давайте все-таки мы дождемся этих переговоров, когда будут согласованы сроки. Но сам факт, что подтверждается готовность – это уже хорошо», – сказал Песков.

По его словам, четкие сроки продолжения переговоров по гарантиям безопасности назвать невозможно. «Главное, чтобы это не превратилось в такой марафон переговорный», – сказал Песков. Он отметил, что нет смысла называть четкие сроки, факт затягивания переговоров или нацеленности их на конкретный результат будет совершенно очевиден.

Напомним, МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.

Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины; блок отказывается от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии; альянс не размещает дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

В США заявили о готовности к переговорам по безопасности.



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