 

Задержан глава магаданского УГИБДД Савейкин

25.12.2021, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Против руководителя управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство изучило материалы проверки регионального УФСБ и признало законным постановление о возбуждении дела, сообщается на сайте прокуратуры.

«Из уголовного дела следует, что в 2019 году начальник УГИБДД УМВД РФ по Магаданской области дал незаконное указание подчиненным сотрудникам освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от предусмотренной законом ответственности», – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / В мире: Талибы разрушили традиционную схему США в отношении России

23.08 / N-TV – «движемся назад, а не вперёд» — Барнье о переговорах по брекситу

26.08 / Всемирный экономический форум в Давосе перенесен на лето 2021 года

23.07 / Москва ответила на претензии Японии к деятельности РФ на Курилах

20.06 / Члены организации “Фрайкор” разрисовали локации “Добкин Хаба”. Добкин считает, что они сделали это по заказу Терехова

01.07 / Отец Довбика после победного гола сына на Евро 2020: Не спал до 6 утра, не мог поверить. У жены слезы катились, словно горох

25.12 / Microsoft Word получил новый инструмент для проверки грамматики

06.08 / Россия отвергла претензии Японии к поездке главы МЧС на Кунашир

06.02 / Во французском городе прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

30.09 / Наблюдатели: Турция направила сирийских бойцов в Азербайджан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика