Задержан глава магаданского УГИБДД Савейкин

Против руководителя управления ГИБДД по Магаданской области Юрия Савейкина возбудили дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщили в региональной прокуратуре.

Ведомство изучило материалы проверки регионального УФСБ и признало законным постановление о возбуждении дела, сообщается на сайте прокуратуры.

«Из уголовного дела следует, что в 2019 году начальник УГИБДД УМВД РФ по Магаданской области дал незаконное указание подчиненным сотрудникам освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от предусмотренной законом ответственности», – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в отношении начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова.