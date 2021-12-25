 

Кремль поддержал возмущение Кадырова в связи с присвоением парку в Турции имени Дудаева

25.12.2021, 10:30, Новости дня
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Реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на присвоение имени Дудаева одному из парков в Турции эмоциональна, но вполне объяснима, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России», – передает ТАСС слова Пескова. Он напомнил, что «одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев».

По его словам, Москва по дипломатическим каналам довела до Анкары свое неодобрение из-за присвоения имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в турецком городе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об открытом в турецком Корфезе парке имени Джохара Дудаева (экс-президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия), объявил президенту Турции Тайипу Эрдогану ультиматум.



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