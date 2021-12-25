 

Арнольд Шварценеггер подарил на Рождество 25 домов бездомным ветеранам из Лос-Анжелеса

25.12.2021, 10:16, Новости дня
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“Сегодня я рано отпраздновал Рождество. 25 домов, которые я пожертвовал бездомным ветеранам, были построены здесь, в Лос-Анджелесе. Было здорово провести время с нашими героями и поприветствовать их в их новых домах”, – подписал он публикацию.

Как сообщает американское издание Fox 11, Шварценеггер выделил около $250 тыс. на установку небольших домиков, в которые сразу поселились бездомные ветераны. Также отмечается, что в жилых блоках уже есть электричество, отопление и кондиционеры.

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Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Контекст:

Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии “Терминатор”, а также в фильмах “Красная жара”, “Конан-варвар”, “Конан-разрушитель” и “Хищник”. В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

У Шварценеггера четверо детей от бывшей жены Марии Шрайвер и один внебрачный сын, появившейся в результате романа актера с домработницей. В августе прошлого года Шварценеггер впервые стал дедушкой: старшая дочь артиста Кэтрин родила девочку Лайлу Марию Пратт.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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