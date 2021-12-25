В СК не нашли доказательства соучастия экс-сотрудников ИВС в побеге в Истре

Доказательства умышленного соучастия экс-сотрудников, обвиняемых в причастности к побегу из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, не получены по итогам расследования, сообщил руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Александр Стариков.

Стариков сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что «мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС», специалисты пришли к выводу, что «умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, (нет), мы таких доказательств не получили», передает ТАСС.

Он отметил, что у ведомства достаточно доказательств халатного отношения экс-сотрудников ИВС к исполняемым обязанностям.

«Насколько мне уже докладывали, там уже приняты какие-то меры к тому, чтобы ситуация, связанная и с нагрузкой, и техническими какими-то моментами, которые могли бы предотвращать все вот эти явления, поменялась», – добавил он.

Ранее Истринский суд в Подмосковье получил материалы дела о побеге из ИВС в Истре, в связи с которым обвинения предъявлены трем экс-полицейским. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия»).

Напомним, побег произошел 6 августа. Тогда вместе с Александром Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, сбежали еще четыре человека.

При задержании в рюкзаке Мавриди нашли 3 тыс. долларов, 1350 евро, 70 тыс. рублей, ему их оставил в лесу «зарубежный друг».

Бизнесмена Маругова он застрелил из арбалета в ночь на 2 ноября 2020 года. Мавриди и его сообщник Павел Ахмедов ворвались в дом, связали всех и начали вымогать деньги. Женщине удалось освободиться и вызвать полицию. Когда правоохранители прибыли на место, Маругов был уже мертв. В доме нашли прикованного к кровати пенсионера-адвоката Алексея Завгороднего.