Главу испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержали за взятку

Начальника испытательной пожарной лаборатории Подмосковья Сергея Щекина заподозрили в получении взятки в размере 450 тыс. рублей от коммерсанта, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Врадий сообщила, что «следователем второго управления ГСУ СК РФ по Московской области по материалам, поступившим из Управления «М» ФСБ РФ по Московской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» Испытательная пожарная лаборатория» по Московской области, а также в отношении представителя коммерческой организации», передает ТАСС.

В зависимости от роли они «подозреваются в получении взятки и даче взятки», подозреваемые задержаны.

По данным следствия, начальник пожарной лаборатории получил от представителя организации взятку в размере 450 тыс. рублей за положительное заключение по проверке. С задержанными проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее экс-сотрудника Минобороны осудили за взятку в 2,2 млн рублей.