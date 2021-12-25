В ПФР напомнили россиянам о прибавке в 25% к пенсии

Жители сел могут получить фиксированную прибавку к пенсии, при этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

Право на надбавку в 25% предоставляют при соблюдении трех условий: проживание на селе, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве и отсутствие оплачиваемой работы, передает РИА «Новости».

При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Ранее в ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году. Также президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос об индексации пенсий.