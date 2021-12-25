Мнение: Зачем в клетке наручники?

Думаю, что не только я обратил внимание, что на фотографии из Басманного суда ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, обвиняемый в причастности к убийствам, находится в клетке зала суда в наручниках.

Хулиганы, избившие фигуриста, во время избрания меры пресечения уже в другом суде, в Таганском, на фотографиях в клетке зала судебных заседаний – тоже в наручниках.

Что произошло? Изменились правила? Раньше даже у самых отъявленных нелюдей после доставки в суд и захлопывания двери клетки наручники всегда снимали. К примеру, «ангарский маньяк» Михаил Попков, убивший десятки девушек, в клетке зала суда находился без наручников.

Неужели ректор Гафуров или хулиганы, избившие фигуриста, опаснее маньяка Попкова? Или правила не изменились, с подозреваемых и обвиняемых в клетке наручники снимают, но судебные фотографы специально делают именно такие фотографии? Нагоняют жути?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

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