Журналистов перед пресс-конференцией Путина “дезинфицировали” серебром. Такая обработка бессмысленна, а потратили на нее 1,4 млн рублей, пишут СМИ

Всего на подготовку пресс-конференции Путина управление делами президента РФ потратило 117 млн рублей (около $1,59 млн), в том числе на аренду тоннелей Dez Gate – 1,4 млн рублей (почти $19 тыс.). Об этом идет речь в материалах госзакупки, на которую обратило внимание издание Daily Storm.

Всего было установлено шесть таких тоннелей.

На сайте производителя, компании “Стерил” говорится, что Dez Gate предназначены для “эффективной санитарной обработки” кожных покровов человека, одежды, обуви, личных вещей, багажа, продуктовых тележек и корзин и прочего дезинфицирующим средством средством “Аквивон-Эко”. Наносится это средство аэрозольным мелкодисперсным методом “холодного тумана”. “Дезинфекция в течении 10 секунд – уничтожает 99,9% вирусов в том числе вирусы COVID-19 и бактерий”, – утверждается на сайте производителя.

В описании “Аквивон-Эко” сказано, что препарат является безвредным для человека, в его составе – концентрат катионов серебра в водной дисперсии и дистиллированная вода.

Как пишет ТАСС, пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова утверждала, что обработка в Dez Gate безопасна и “даже полезна”, однако медицинский редактор издания “Медуза” Дарья Саркисян говорит, что “в борьбе с распространением коронавируса это не поможет. Вообще”.

“Не вполне понятно, как должна действовать такая внешняя обработка “частицами серебра”. Причем в современной медицине серебро обычно используют не для борьбы с вирусами, а для борьбы с бактериями. Кроме того, мне не удалось найти никаких официальных рекомендаций от врачебных организаций или организаций здравоохранения, которые предлагали бы использовать серебро таким образом для дезинфекции (или в масках). В общем, с таким же успехом можно было просто позвать группу “Серебро”. Эффективность та же, но так хотя бы веселее”, – заявила она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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