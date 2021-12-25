 

Для вхождения России в топ-5 экономик мира Германия может продлить рождественские выходные до 1 марта

25.12.2021, 9:31, Разное
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Немецкие власти выразили готовность продлить рождественские каникулы в стране до 1 марта.

По расчетам российских экономистов, это позволит РФ войти в пятерку крупнейших экономик мира, тем самым выполнив поручение главы государства Владимира Путина.

Сейчас пятую позицию в мировом рейтинге занимает экономика ФРГ. Согласно прогнозу правительства РФ, поручение президента может быть выполнено, если в Германии сделают 50 дополнительных нерабочих дней.

– Мы с радостью откликнулись на инициативу российских коллег, — заявил канцлер Олаф Шольц.

Глава немецкого правительства пояснил, что вхождение в ТОП-5 экономик мира носит для него исключительно символический характер.

– Наше правительство сейчас занято более банальными проблемами: борьба с пандемией, глобальное потепление, повышение минимального размера оплаты труда, — уточнил канцлер.

Если российское предложение будет поддержано, январь и февраль станут для немцев праздничными месяцами. Исключение будет сделано только для медицинских и образовательных учреждений, а также предприятий в сфере общепита.

Канцлер Шольц призвал жителей Германии не беспокоиться о финансовых последствиях, так как зарплата в этот период будет выплачиваться без изменений за счет российского бюджета.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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