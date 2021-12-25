Boston Dynamics будет пропускать роботов на работу только с антивирусом

Руководство компании Boston Dynamics объявило о введении карантинных мер для роботов.

Андроидов в здания корпорации теперь будут пускать только при предъявлении сертифицированной антивирусной программы, либо актуальной базы вирусных сигнатур не старше 6 месяцев.

При наличии противопоказаний к установке антивируса (недостаток вычислительных ресурсов, проблемы совместимости с операционной системой или конфликты с другими программами), роботов обяжут еженедельно сдавать дамп памяти на антивирусный анализ. При отрицательном результате теста будет выдаваться временный цифровой сертификат.

– В последнее время стало появляться всё больше разнообразных кибератак и заражений различными вредителями: хакерами, крекерами, спамами, троянскими конями и так далее, из-за чего пришлось ввести карантин. Роботы должны всегда держать антивирус и сетевой экран включёнными, а также носить заглушки для USB-разъёмов для предотвращения инфицирования, — сказал руководитель отдела информационной безопасности Boston Dynamics Алекс Грэннис.

Ранее роботы компании создали профсоюз, в котором потребовали равных с людьми условий труда.

—