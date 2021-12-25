 

Кремль заявил об отсутствии единой позиции по индексации пенсий работающим

25.12.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет, вопрос находится в процессе проработки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счет», – передает РИА «Новости» слова Пескова о предложениях об индексации пенсии работающих пенсионеров.

«Нет, нельзя. Оно выполнено, вопрос проработки – это очень сложный вопрос. Сроки продлеваются соответствующим образом, ведется работа, и здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», – ответил Песков на вопрос о том, можно ли считать, что президентское поручение об индексации пенсии было не выполнено.

Ранее в одном из региональных отделений Пенсионного фонда РФ рассказали, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре. 

Также Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Аналитики подсчитали, когда российская экономика выйдет из кризиса

24.12 / Трамп ветировал оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против “Северного потока – 2”

05.03 / До Украины добрались новые штаммы коронавируса

21.06 / Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA

13.06 / Глава ВОЗ призвал установить происхождение коронавируса

10.12 / Эксперт: Техас нанес контрудар по Байдену со слабой позиции

20.02 / Россиян предупредили об аномальных морозах

12.08 / «Роскосмос» инвестирует в нанотехнологии 900 миллионов рублей

25.10 / Возобновились поиски погибших при крушении вертолета под Вологдой

26.09 / Названы основные версии крушения самолета под Харьковом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика