Кремль заявил об отсутствии единой позиции по индексации пенсий работающим

Единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет, вопрос находится в процессе проработки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счет», – передает РИА «Новости» слова Пескова о предложениях об индексации пенсии работающих пенсионеров.

«Нет, нельзя. Оно выполнено, вопрос проработки – это очень сложный вопрос. Сроки продлеваются соответствующим образом, ведется работа, и здесь нет ничего страшного. Это сложный вопрос, плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», – ответил Песков на вопрос о том, можно ли считать, что президентское поручение об индексации пенсии было не выполнено.

Ранее в одном из региональных отделений Пенсионного фонда РФ рассказали, что пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат деньги за январь в декабре.

Также Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.