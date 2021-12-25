Отец девятилетней студентки МГУ раскрыл оценку дочери за экзамен по психологии

Малолетней учащейся факультета психологии МГУ Алисе Тепляковой на экзаменах поставили неудовлетворительную оценку, сообщил ее отец Евгений Тепляков в соцсетях.

«Комиссия «поставила» оценку еще вчера. Разумеется, неуд. С мотивировкой «знания фрагментарные, а не системные». При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», – написал он в своем блоге в LiveJournal (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД).

Он добавил, что суть конфликта в вузе заключалась в том, что «ребенка незаконно удерживали на факультете почти два часа», ее якобы заставляли делать то, на что родители не дали согласия.

«При этом требование отца ребенка вернуть ему девочку успешно игнорировались. А [Артем] Ковалев, зам. декана, просто говорил «Алиса, вас ждут для оглашения оценки». На резонное замечание «я отец ребенка, будьте добры озвучить оценку мне» просто разворачивался и уходил. Трижды», – отметил Тепляков.

Также он объявил, что намерен подать в суд на факультет из-за нарушений, которые, по его словам, допустили при проведении экзамена.

Отец студентки пояснил, что их уведомили об экзамене за три дня, учебная часть не рассказала про состав билетов и про критерии оценивания.

«Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», – сообщил он РИА «Новости».

Мужчина добавил, что его не пускали к ребенку, а девочку держали в кабинете, задавали множество дополнительных вопросов и не отпускали к отцу, хотя она и просила.

«Нарушения… длились на протяжении полугода, слова факультета о том, что они дружелюбные и что они Алису опекают, не соответствуют действительности. Поэтому мы не просто оспариваем оценку, а сама процедура экзамена была незаконна, и мы, скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию», – сказал он.

Напомним, отец девятилетней первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию.

Факультет, комментируя ситуацию, не увидел выдающихся успехов у девятилетней студентки, и изложил свою версию произошедшего.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что действия отца в вузе были неадекватными.