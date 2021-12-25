 

Глобальное потепление может привести к мощнейшим взрывам подземного газа в Сибири

25.12.2021, 8:35, Разное
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Исследователи выражают глубокую озабоченность из-за потенциальных масштабов взрывов на территории Сибири.

Ученые из Сколковского института науки и технологий объяснили, что масштабные взрывы природного газа происходят по причине глобального потепления. Примерами таких взрывов служат огромные кратеры, располагающиеся на территории Западной Сибири.

Всего ученые насчитывают более двадцати кратеров, образовавшихся по причине масштабных выбросов природного газа. Для примера приводят Ямальский кратер, который в диаметре имеет более двадцати метров, а глубина около пятидесяти метров.

Продолжительное время ученые спорили по поводу причин образования кратеров. Одна из гипотез выдвигала тему масштабных взрывов больших объемов подземного газа. Ученым из Сколтеха удалось найти доказательства этой версии.

Оказалось, для запуска процесса сильных выбросов достаточно, чтобы был некоторый слой мерзлоты, в составе которой находятся большие объемы метана, и подземные скопления соленой воды, также имеющей в своем составе природный газ.

Глобальное потепление влияет на таяние вечной мерзлоты, что приводит к сильным потокам соленой воды и талой. Из-за этого повышается содержание метана, увеличивается давления внутри земной коры и происходит взрыв, когда удерживать большие объемы газа не представляется возможным.



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