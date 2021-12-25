Ровер NASA обнаружил органику и магму на Марсе

Марсоход Perseverance сделал два важных открытия, касающихся кратера Езеро. Новые данные помогут ученым лучше понять этот регион и его геологическую историю.

Кратер Езеро на Марсе возник при извержении вулкана и несколько раз его наполняла вода. Там даже была органика.

Марсоход Perseverance на Красной планете относительно недавно, но уже успел сделать несколько открытий и впервые запустил на Марсе летательный аппарат — беспилотник Ingenuity. Исследователи собрали данные, полученные аппаратом и смогли сделать на основе их анализа потрясающие выводы.

Два основных результаты новой работы заключаются в том, что породы в кратере Езеро неоднократно вступали в контакт с водой и что некоторые из них содержат органические молекулы. Эти органические молекулы могут возникнуть как в результате биологических, так и небиологических процессов, поэтому они не являются подтверждением того, что в этом месте существовала жизнь. Однако, они являются хорошим признаком того, что, если на Марсе когда-то была жизнь, должна быть возможность найти доказательства этого факта.

Кроме того, ученые обнаружили, что породы в кратере являются магматическими. Это значит, что они образовались из потоков лавы. Это открытие отвечает на главный вопрос, касающийся происхождения кратера. Ранее исследователи не были уверены, состоял ли Езеро из магматических или осадочных пород. Теперь же его происхождение становится более ясным.

Анализ пород также подтвердил, что они контактировали с водой. Это доказывает предположение о том, что кратер Езеро возник на месте древнего озера. Исследователи все еще обсуждают, как долго вода находилась на этом участке, но значительные шаги в этой работе уже сделаны. При помощи этого кратера ученые планируют погрузиться глубже в историю Марса и понять, в какое время Красная планета была покрыта водой.