Кремль объяснил отсутствие дедлайна по предложениям о безопасности

Москве важно как можно скорее получить ответ НАТО и США на свои предложения по гарантиям безопасности, но дедлайна по этому вопросу нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», – сообщил Песков ТАСС.

Напомним, МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров РФ и США о гарантиях безопасности.