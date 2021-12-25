Москвичам пообещали снег и морозы

Столицу в субботу ожидают облачная погода и снег, а также метель и снежные заносы, сообщил Гидрометцентр России.

Днем в городе температура будет держаться на отметке до семи градусов мороза, ночью станет холоднее, и столбик термометра опустится до минус 13 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В Московской области днем морозы достигнут 10 градусов, ночью – 16.

«Снег, по области местами сильный. Местами метель, гололедица. По области снежные заносы», – указали в Гидрометцентре.

Ветер в субботу может достигать скорости 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 729 мм ртутного столба.