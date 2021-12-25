 

В США угрожают России войной из-за Украины

25.12.2021, 7:46, Разное
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Американский эксперт заявил, что такой вариант развития событий возможен, если начнется конфликт между Россией и Украиной. Он отметил, что у НАТО есть достаточно
ресурсов, чтобы поддержать Киев вооруженными силами.

По словам Криса Осборна, Москва будет вынуждена отбиваться с двух фронтов: с сухопутных границ и со стороны Черного моря, если оттуда ударит ВМС Соединенных Штатов. Эксперт дерзко заявил, что “у русских обязательно возникнут проблемы”.

Американец считает, что у его соотечественников больше преимущества в
морской пехоте, передает “Царьград”. Он уверен, что ситуация может сложиться очень остро.

Ранее российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции высказался об обещаниях западных партнеров не расширять НАТО на восток. глава государства эмоционально заявил, что нашу страну просто обманули. Когда же Россия попыталась напомнить о договоренностях, ей ответили очень резко.

Напомним, недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что республик Соединенные Штаты сделают подобный шаг в Польше. Затем слова белорусского лидера подтвердил глава МИД республики Владимир Макей.



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