Стало известно о планах Вашингтона делиться разведданными с Киевом по России

Соединенные штаты начали разрабатывать план по предоставлению Украине разведданных по России, сообщают СМИ со ссылкой на представителей высокопоставленных американских чиновников.

Белый дом, Пентагон и Госдепартамент обсуждают в числе возможной помощи Украине передачу снимков, определяющих движение российских войск для пересечения границы, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Такая мера необходима для «предотвращения атаки» со стороны РФ украинскими военными.

Также американские спецслужбы якобы уже предоставляют Киеву доступ к гораздо большему числу материалов, чем до того момента, когда РФ якобы нарастила военные силы у границы.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке сообщило, что РФ якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной.