 

Доктор наук призвала не относиться безответственно к «омикрону»

25.12.2021, 7:34, Новости дня
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Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен, сообщила замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Омикрон» – это совершенно еще не изученный штамм. Мы видим, что большинство пациентов вроде бы переносят его легко, но есть симптоматика, на которую надо обратить внимание. Мы видим выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Это еще надо изучать», – сообщила Руженцова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что этот штамм, как и другие варианты заболевания, нуждается в самом серьезном отношении и принимаемых мерах предосторожности.

Эта мутация была выявлена недавно, и медики пока целиком не знают, как протекает болезнь, если она вызвана именно этим штаммом. Она отметила, что некоторые пытаются намеренно заразиться «омикроном» на своеобразных «вечеринках», поскольку считают, что так получат естественный иммунитет.

«Есть большая вероятность, что в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет хронические заболевания, после этих «вечеринок» могут быть последствия. Речь идет о тяжелом течении COVID-19. Мы пока этого не знаем, пока данных по «омикрону» очень мало, но к таким последствиям надо быть готовыми. «Ковид-вечеринки» – это неправильная позиция, потому что так вы можете создать проблемы себе и окружающим», – объяснила доктор медицинских наук.

Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год.



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