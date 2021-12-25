МС-21 с крылом из российских материалов выполнил первый полет

Российский гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом провел свой первый полет, сообщил Ростех.

«Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании «Иркут», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.

Полет прошел в штатном режиме, добавили в Ростехе.

Ранее в пятницу была завершена летная сертификационная программа по МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что самолет в ближайшее время получит сертификат.

Напомним, 16 декабря сообщалось, что МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний.