 

Украинцам показали Зеленского, который аплодирует сам себе

25.12.2021, 7:16, Новости дня
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Офис президента Украины опубликовал ролик о первой конференции украинских послов, однако при его монтаже была допущена досадная ошибка. В результате, как пишет «Перший незалежний», при просмотре видео создаётся впечатление, что во время выступления Владимир Зеленский аплодирует сам себе.


Reuters

На YouTube-канале офиса президента Украины опубликовали ролик о первой конференции послов Украины. Однако, как пишет «Перший незалежний», при монтаже видео была допущена ошибка, в результате которой Владимир Зеленский во время своей же речи аплодировал самому себе уже из зала.

На одном из кадров видео Зеленский стоит у микрофона и произносит речь, в которой поздравляет послов с грядущими праздниками.

«Хочу вас поздравить с рождественскими праздниками. Поздравляю вас с Новым годом», — говорит Зеленский.

Однако на этих словах появляются несколько других кадров с присутствующими послами и политиками, среди которых и сам президент со своей женой сначала слушает речь и в нужный момент аплодирует самому себе.



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